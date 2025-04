Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) sõnas, et kutseharidus on suunatud sellele, et noored omandaksid tööturul vajalikke oskusi ja kvalifikatsioone, mis toetavad nii isiklikku arengut kui ka Eesti majanduse konkurentsivõimet. «Samal ajal peame tagama, et korduv tasuta õppimine ei koorma liigselt riigi ressursse.»