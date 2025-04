Tänavusteks valimisteks avatakse Tallinnas 44 valimisjaoskonda

Jaoskondade arvu vähendamisel on mitu põhjust. Esiteks on järjest kasvanud elektroonilise hääletamise osakaal. Teiseks on rahalisi vahendeid vähem ja kulusid püütakse kokku hoida. «Tegime põhjaliku analüüsi valimisjaoskondade külastatavuse kohta ja nägime, et neid jaoskondi, kus käib valimas alla 600 valija, ei ole mõistlik lahti hoida. Inimesed eelistavad käia valimas suurtes kaubanduskeskustes, kus ühe jaoskonna kohta on tuhandeid valijaid. Näiteks Solarises käis üle 5000 valija. Lasnamäe jaoskondades, mis asuvad kaubanduskeskustes, on igaühes käinud mitu tuhat valijat. Aga mõnes jaoskonnas on käinud 300-600 valijat,» selgitas Lello. See näitab tema sõnul valija käitumist. Inimene eelistab käia hääletamas selles jaoskonnas, mis jääb tema liikumisteele. Seetõttu ongi vähem populaarsed näiteks koolihoonetes olevad jaoskonnad, kuhu tuleb hääletamiseks eraldi minna.