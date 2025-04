Mart Võrklaev (RE) ütles riigikogus, et riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu 25. märtsil. «Algataja ehk Isamaa fraktsiooni poolt eelnõu tutvustamist ei toimunud ja arutelu ka ei toimunud. Tõdeti, et valitsus eelnõu ei toeta, ja komisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata,» rääkis Võrklaev.