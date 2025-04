Tallinnas on renditavad pisimopeedid, mis kaaluvad poolsada kilo ja sõidavad kiirusega kuni 25 kilomeetrit tunnis, juba lühikese ajaga palju vastakaid arvamusi tekitanud. Kokku tuleb neid tänavaile tuhat ja tegu on rendiettevõtte laienemisega välisturule – samasuguseid sõiduvahendeid on aastaid kasutada saanud Lätis ja Leedus.