Eestlased on palmipuudepühale andnud oma nime urbepäev ja lihavõttepühapäevale eelneval urbepäeval on meie kultuuriloos oma koht kindlate tavadega. Pajukiisud Soomaal.

Sel pühapäeval pühitsetakse palmi­puude­püha ja see omakorda juhatab kiriku­kalendris sisse vaikse nädala, mille hari­punktiks on Kristuse kannatamine, risti­surm ja üles­tõusmine. Eesti kultuuri­loos on aga oma kindel koht lihavõtte­pühade-eelsel urbepäeval.