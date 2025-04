«Ühendriigid on väga üllatunud ja usuvad, et see on vastuvõetamatu. Need on signaalid, mis nad meile saatsid. Muid signaale ma veel saanud ei ole. Ma palusin välisministril sellega tegeleda. Välisminister on ühenduses ka Hiina poolega. Täiendavat infot veel ei ole,» ütles Zelenskõi.