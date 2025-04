Ohtliku suu- ja sõrataudi ennetamiseks eraldati üle miljoni euro

Valitsuse kommunikatsioonibüroo antis teada, et selleks, et paremini valmis olla ja ennetada loomataudi puhkemist Eestis, plaanib regionaal- ja põllumajandusministeerium toetust. Selle abil saavad põllumajandusettevõtjad investeerida bioohutusse ja ennetada haiguse jõudmist farmi.

Investeeringute suurus võib ettevõtte lõikes ulatuda 10 000 kuni 100 000 euroni, mistõttu on toetusmahu abil võimalik toetada hinnanguliselt 30–300 ettevõtet. Tegelik vajadus sektoris on oluliselt suurem, kuid toetus aitab katta enim ohustatud osa tootjatest.

Suu- ja sõrataud on ohtlik ja väga nakkav loomataud, mille puhang toob kaasa ulatuslikud piirangud, sh loomade hukkamise ning kaubandus- ja eksporditõkked.

Kesk-Euroopas on hiljuti tuvastatud 9 taudikollet, mille tõttu on hukatud või hukatakse üle 14 000 veise.

Eestis on riskitase hetkel madal, kuid ennetustegevused on kriitilise tähtsusega, arvestades, et Eestis on ligikaudu 5000 loomapidamiskohta ja 276 000 sõralist.