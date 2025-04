Südameinfarkti ei põhjusta ainult kõrge vererõhk ja kolesteroolitase, suitsetamine ja ülekaal, vaid nüüd on selgunud, et suurt rolli mängib ka igaühe geneetiline pagas. Ent just sealt koidab ühtlasi lootusekiir, mis osutab võimalusele, et karmile haigusele saab varakult vastu hakata.