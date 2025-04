Kirikute ja koguduste seaduse muutmise hääletusele eelnenud sõnavõttudes 9. aprillil märkis reformierakondlane Anti Haugas, et põhiseaduse muudatus on pannud meid tõepoolest olukorda, kus osa vaimulikke peaks oma õigused kaotama, sest seaduses on vaimulikuks olemine seotud hääleõigusega.