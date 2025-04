Politsei otsib Lasnamäel kadunud 86-aastast Leonidi

Leonid on umbes 175cm pikk ning kõhna kehaehituse ja hallide juustega. Tal on prillid ning tal võib olla seljas pintsak ja teksapüksid. Mees liigub vaevaliselt ning tal võib olla raskusi ümbrusest aru saamisega. On võimalik, et ta on kodu lähedalt bussi peale läinud ja praeguseks mõnes teises Tallinna linnaosas.