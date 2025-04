Kaitsepolitsei (kapo) värskes aastaraamatus seisab, et metropoliit Eugeni ja Moskva patriarhaadiga seotud õigeusu kirik on salaja üritanud saada Venemaalt rahastust Tallinnas tegutsevale õigeusu erakoolile, ning et koolikonverentsil võttis veebi teel sõna stalinistliku hariduse pooldaja Moskvast. Kool eitab kõiki süüdistusi. Haridus- ja teadusministeerium ega haridusminister Kristina Kallas isiklikult ei näe vajadust sekkuda.