Kohus vabastas seni vahi all olnud naise kohtusaalis. Kohus konfiskeeris Sokolovalt Venemaa piiri ületusel leitud ja äravõetud sularaha summas 10 000 eurot. Menetluskuludena mõistis kohus Sokolovalt välja 1389 eurot.

Süüdistuse järgi teadis Sokolova, et Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfond on kantud sanktsioneeritud isikute nimekirja. Ometi lasi ta sel fondil erinevate lepingute alusel koos riigireetmises süüdistatava Aivo Petersoniga kohtu all oleva Andrei Andronovi õigusabikulude tasumiseks mõeldud raha kanda oma erinevatele Venemaal olevatele arvelduskontodele ning seejärel tasus sellega Andrei Andronovi õigusabikulusid.