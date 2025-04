Harjumaal tuvastati hobustel ohtlik herpesviirus

Nakatunud hobune eritab viirust keskmiselt 7-10 päeva. Haiguse peiteaeg on keskmiselt 4-6 päeva. Kuna spetsiifiline ravi puudub, siis haigestunud hobust ravitakse vastavalt tekkinud sümptomitele.

PTA teatel võib pärast haiguse läbipõdemist võib hobune uuesti nakatuda. Herpesviiruse vastu on vaktsiin olemas, kuid see ei pruugi ära hoida haigestumist vaid pigem vähendab kliinilisi tunnuseid ja abortide sagedust tiinetel märadel. Närvinähtudega haiguse vormile vaktsiini ei ole. Kõige tõhusam on bioturvameetmete rakendamine.