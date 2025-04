Murettekitav algus: rendimopeedidega on juhtunud juba kaks tõsist õnnetust

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on korrakaitsjad saanud kaks teadet selliste õnnetuste kohta, kus Läti ettevõtte Ride Mobility mopeedidega juhtunud õnnetustes on ka inimene vigastada saanud.

Lisaks tõsistele liiklusõnnetustele on Taavi Kirsi sõnul laekunud politsei veel kolm süüteoteadet. «Lisaks levib sotsiaalmeedias videoid, kus on näha erinevaid rikkumisi, nagu kõnniteedel või vastassuunas sõitmine. Kuid suuremaks murekohaks on alaealistele pisimopeedide kerge kättesaadavus,» rääkis Kirss.

«Küll aga saavad teenusepakkuja ja linn palju ära teha, et õnnetusi ära hoida ja keskkonda ohutumaks teha. Politsei on siinkohal partneriks ning aitame kaasa mõelda, kuidas tagada ohutus kõigile liiklejatele. Nii nagu elektritõukside puhul, tuleb piirata pisimopeedide kiiruseid ja teatud piirkondades liiklemist. Tuleb ka tagada see, et neid ei saaks rentida alaealised. See võiks ära hoida rikkumisi ja õnnetusi,» rääkis Kirss.