Sõlmküsimus Kas päikesepark annab voolu ka kuuvalgel ööl?

Koit ja hämarik on olulised, sest keskpäevastel tundidel elektri tootjaid on juba nii palju, et vähegi selgema ilmaga on hind alla surutud ja kasumit tootjaile enam ei paista. Nii tahabki päiksepargi ehitaja Sunly püüda neid tunde, mil hind börsil kõrgem. Pealegi on hommikul ja õhtul tarbimine suurem kui keskpäeval, seegi üks hinnaerinevuse põhjus.

Risti päiksepark hakkab tööle riikliku toetuseta. Eestis peaaegu polegi ühtki rohelise elektri tootmist püsti pandud ilma riigi subsiidiumilubaduseta. Enefiti Tootsi tuulepargis pöörleb samuti enamik tuulikuid taastuvenergia toetuseta. Sunly loodab ehitada nii efektiivse jaama, et sellega on võimalik hakkama saada ainult turuhinda arvestades. Kui suur on Risti päiksejaama omahind, seda firma väga täpselt öelda ei taha.

Sunly Eesti projektide eest vastutav Klaus Pilar ütleb, et hind jääb alla 50 euro megavatt-tunni (MWh) eest. Sentidesse ja kilovattidesse arvutatuna teeb see alla viie sendi kilovatt-tunni (kWh) eest. Selle nädala kolmapäeval oli elektribörsil päeva tipphind 111,3 eurot ja madalaim 2,24 eurot MWh. Ameerika mägesid meenutaval elektribörsil näitabki elektritootja osavust oma toodangu õigel tunnil müümine.

Risti päikesepargi kolmas erinevus tulebki sellest, et selle juurde ehitatakse aku ja ka tuulepark. Kolm ühes tehnoloogiat pole Eestis palju kasutatud, aga see on üks viis, kuidas elektritootja võib kasumit teenida. Nullhinna ajal salvestades, kõrgema hinnaga akust müües, tuul ja päike koos loovad ühtlasema tootmisgraafiku.