«Haridus- ja teadusministeerium on algatanud nende väljapuksimise, ütlemata, kes siis nende asemel peaks õpetama,» ütles Fjuk. Ta selgitas, et nii mõnegi omavalitsuse jaoks on vastava kvalifikatsioonita õpetaja kaasamine vahel ainus võimalus, et tunnid üldse toimuda saaksid.

Tema sõnul on ministeeriumi praegune ettevõtmine teemasse süvenedes täiesti ebavajalik ning sellega, et Eestis oleks piisavalt nõuetele vastavaid õpetajaid, oleks pidanud tegelema juba varem. «​Neid küll õpetatakse, aga teiselt poolt on veel olulisem see, et saada aru, miks õpetajad, kes omandavad vastava kutse, ei hakka tööle oma erialal. Need on need suured probleemid, millega ma ootan, et haridusministeerium peaks kestvalt tegelema, aga ei tegele,» lisas Fjuk.

Veel tundub talle, et õpilastel ja nende vanematel on üha suuremad õigused kooliellu sekkumiseks ja õpetajatele nõudmiste esitamiseks ning psüühiline surve ei võimaldavat neil tervist kahjustamata töötada.

«Ma ei ole sinuga päris nõus, et lapsevanemate psüühiline surve õpetajatele on nii suur, et õpetajad seetõttu lahkuvad,» ütles Ruussaar ja lisas, et pigem on need põhjused muus, mitte ainult palgas, mõnes koolis ka koormuses. «​Probleeme on tegelikult väga palju.»

Priit Hõbemägi peatus ka teemal, et koalitsioon on leppinud kokku, et tulevikus saab põhikooli lõpetada ka siis, kui õpilane saab eksamil tulemuseks null punkti, ent tema hinded tunnistusel on positiivsed. «Vabandage, tegelege mõistlike asjadega,» ütles ta, tuues välja, et Eesti on keerulises olukorras ning valitsusel on laual taolised küsimused. ​