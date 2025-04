Postimehe otsesaates nentis Joller, et Eesti meditsiin on juba aastaid tüürinud kriisi poole. Tema sõnul oleme nüüd hakanud kasutama ka tervisekassa reserve, mis on tegelikult mõeldud nii-öelda mustadeks päevadeks ja saavad mõne aastaga otsa. Joller ütles, et praegu saavad inimesed siiski veel arsti juurde, kui aga meditsiinis peaks veel kümme protsenti kärbitama ja lisaraha ei leita, siis ei pruugi see enam nii olla ja abivajajad hakkavad surema.