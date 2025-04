Ta selgitas, et tänavune riigieelarve tugineb Rahandusministeeriumi eelmisel suvel koostatud prognoosile, mille järgi pidanuks majandus kasvama 3,3 protsenti. Eesti Panga uus prognoos näitab, et tänavu tuleb leppida vaevu 1,5-protsendilise kasvuga – tegelik number võib jääda isegi alla 1 protsendi, kuivõrd USA tollisõja tulemused on etteaimamatud.