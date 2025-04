Joller märkis, et värske statistika on väga murettekitav – paljud Eesti koolilapsed on praegu kaitseta tõsiste nakkushaiguste eest. «See tähendab, et kui haigus levima hakkab, võivad nakatuda ka need, keda oleks saanud lihtsa vaktsiiniga kaitsta,» selgitas Joller.