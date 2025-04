Mais Amsterdamis Eurovisiooni lauluvõistlusel Austraaliat esindav Go-Jo, kodanikunimega Marty Zambotto kirjeldas sotsiaalmeedias, kuidas ta tegi Eurovisioonil üles astuvate Sissali, Kyle Alessandro and Klavdiaga veebiülekande vahendusel proovi, kui ta kuulis koputust uksele.

«Mõtlesin, et kes koputab kell 9 õhtul minu uksele. Avasin ukse ja seal seisis kolm kuulivestides politseinikku. Ma mõtlesin, et oh mu jumal, mis nüüd toimub,» vahendas Austraalia Eurovisiooni-sõprade veebileht Aussievision.