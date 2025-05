Postimees kirjutas 2020. aastal, et Narvas astus kohtu ette 30ndates eluaastates naisõpetaja, kellel tekkis neli aastat varem intiimsuhe Narva koolis õppinud 14-aastase tüdrukuga.

Kinnise kohtupidamise ajaks täisealiseks saanud neiu kirjeldas ajakirjanikule, et naine ei olnud küll tema õpetaja, ent ta tahtis eksamit sooritada just tema õpetatavas aines. 2016. aasta juulis võttis tüdruk õpetajaga ühendust ning lepiti kokku, et naine hakkab teda juhendama.