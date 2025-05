«Kui Vabariigi Valitsuse liikmed ei tea, mis maksudega on tegemist, siis pole imestada, et Eesti maksukeskkonnas valitseb kaos,» kirjutas Kase oma sotsiaalmeediakontol.

Teda häiris, et kuu aega ministriametis olnud Terras pidas maamaksu kohalikuks maksuks. Seepeale otsustas Kase valitsuse liikmetele selgitada, et maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvesse.