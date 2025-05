Pärast viimaseid Euroopa Parlamendi valimisi on Volt Europal küll europarlamendis viis kohta ja siin-seal esindusi ka erinevate Euroopa riikide esinduskogudes, aga samamoodi on osa nende loost ka see, et ei saanud kandideerimiseks või partei registreerimiseks vajalike allkirju kokku. Eks seepärast nende kohta ka öeldakse poliitiline liikumine ja partei. Sest mõnes riigis on nad juba partei (küll väikese) mõõtu ja mõnes kohas pigem huviklubi.

Olla väike alustaja pole muidugi häbiasi. Huvitav on pigem see, et Volt Europa on katse teha poliitikat ja parteid uut moodi. Nad ise nimetavad ennast Pan-Euroopaliseks ja toetavad Euroopa föderaliseerumist. Neil on partei Euroopas ja harud liikmesriikides. Sellega nad erinevad traditsioonilisest parteimaastikust, kus parteid on riigipõhised ja teevad koostööd Euroopa Parlamendi tasemel. Näiteks Eestis on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mis kuulub Euroopa tasandil sotside poliitperre. Aga Eesti sotsid ei allu Euroopa sotsidele ja nad ei ole Euroopa sotside «haru» Eestis, vaid ikkagi täiesti iseseisev ja omaette toimiv ühendus.