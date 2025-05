KUKU Kapo eksjuht: Venemaa eriteenistuste jaoks pole vägivald enam tabu ja see on väga halb

Enne Venemaa võidupüha pidustusi teisel pool jõge on Narvast laekunud ärevaid teateid: pärast teadet kaitseväe sõjaväebaasi rajamise kohta Narva linna sai linnapea Katri Raik tapmisähvarduse ning kohalikule muinsuskaitseinspektorile tungiti ajaloo võltsimise süüdistusega kesklinnas kallale.

Arnold Sinisalu. Foto: Andres Haabu

Kas Narvas võiks nüüd 9. mai saabumise eel julgeolekukord veelgi halveneda? «Ma arvan, et esialgu mitte,» sõnas Sinisalu, kes eelmainitud juhtumeid laiema soodumusega ei seoks. «Igasuguseid asju juhtub, emotsioonid on üleval. Kui me vaatame üldiselt Narvat, siis Narva saab teenimatult palju negatiivset tähelepanu. Sealt otsitakse konflikti, mida seal tihti ei ole,» rääkis ta, lisades, et Narva inimesed on tüdinud küsimustest, et kas nad tervitaks Vene vägesid lilledega.

Nüüd on Narvas kõneainet pakkumas kaitseväe planeeritav sõjaväebaas ja kohalikud on sellele vastu. Sinisalu sõnul võib sellist trotsi ja vastumeelsust olla igal pool: «See on kaitseväe sisemisest loogikast lähtuv otsus ja alati on neid, kes arvavad, et väed on ohtlikud. Samamoodi räägime Narva asemel Võrust,» tõi ta näite.

Venemaa õõnestustegevuse suureneva murekohana tõi Sinisalu välja senisest intensiivsemad rünnakud - kui senini on Venemaa tellitud rünnakud piirdunud seintele sodimise või sotsiaalmeedias vaenu õhutamisega, siis nüüd on mindud aina julgemaks. «Vägivald pole enam tabu Vene eriteenistuste jaoks ja see on väga halb. Midagi ei saa välistada kahjuks,» märkis ta ja viitas Newsweek'i artiklile, mille järgi on Venemaa väidetavalt koostamas nimekirja mõjukatest eurooplastest, kes on Vene poliitika vastu. «Mis sellest tuleb ja kas me iga kord üldse teada saamegi, kui üks või teine inimene õnnetuses surma on saanud, et kas ta sai surma loomulikel põhjustel või aidati Venemaa poolt kaasa,» arutles ta.