Prokuratuur teatas, et ei algata kriminaalmenetlust Pihlakodu suhtes, mille töötaja vägistas kaheksa eakat dementset naist, tuues selgituseks, et hooldekodu ei saanud kuritegusid vältida. Paljud inimesed on šokeeritud ega pea sellist otsust õiglaseks, saate seda täpsemalt põhjendada, miks Pihlakodu puhtalt pääseb?