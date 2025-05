Luksusauto vedajad tahtsid 60 000 eurot väärt BMW sõidukõlbmatu pähe Venemaale toimetada

Täpsemini soovisid Palamartšukid osta sõiduauto BMW 840i ja müüa see Venemaal asuvale ostjale, ütles prokuratuuri pressiesindaja Gerli Vaher Postimehele. Esialgse süüdistuse kohaselt ostsid nad selleks Saksamaalt sõiduki ca 57 000 euro eest ning soovisid seda toimetada Narvast üle piiri Venemaale. Selleks vormistati autole vajalikud dokumendid, millele märgiti muuhulgas, et sõiduk maksab 4900 eurot ning on sõidukõlbmatu.

Kui sõiduk üle piiri viia üritati, takistas aga toll piiriületuse ja BMW peeti kinni. Tolliametnikel esines kahtlus, et sõiduki tegelik väärtus on üle 50 000 euro ning selle eksport Venemaale on keelatud Euroopa Nõukogu määruse alusel kehtestatud sanktsioonide tõttu. Maksu- ja Tolliamet tuvastas hiljem eksperthinnanguga, et Euroopa Liidus on selle sõiduki turuväärtus vähemalt 62 000 eurot.