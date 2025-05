Õiguskantsler: eelarvamused vanemaealiste tööotsijate suhtes on olemas

Madise andmetel viiakse praegu ellu mitut Euroopa Liidu kaasrahastatud projekti, mis on suunatud just tööandjatele vanemaealiste töötajate väärtustamiseks.

«Töötukassa selgituste kohaselt on vanemaealised kõige sagedamini täiendanud oma oskusi tööturukoolitustel. Kasutatud on ka individuaalset karjäärinõustamist ja psühholoogilist nõustamist,» selgitas Madise.

«Seni on leitud, et teenuseid ja toetusi ei ole vaja juurde luua. Samas püüab töötukassa olemasolevate teenustega muuta vanemaealiste töötajate ja tööotsijate suhtes levinud hoiakuid ja suhtumist,» lisas ta.

Madise viitas ka sellele, et töötukassa tegevuse rahulolu-uuringud näitavad, et inimesed on pakutavate teenuste kvaliteediga küllaltki rahul. Ka on vanemaealised tööotsijad kõrgelt hinnanud nõustajate professionaalsust ja nõustamise sisu. «Kokkuvõttes ei saa öelda, nagu poleks töötukassa huvitatud vanemaealiste tööotsijate aitamisest või et neile pakutav abi oleks ilmselgelt ebasobiv,» lausus Madise.