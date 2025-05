«Meie esmane eesmärk on tagada, et Omiva täidab oma põhiülesannet ja see on postiteenuse kättesaadavus üle Eesti,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) eilsel valitsuse pressikonverentsil, kus ta viitas muutustuulte vajadusele.