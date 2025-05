Läänemeres taristut lõhkunud laeva kapten sai Hiina ametivõimudelt süüdistuse

Taristu lõhkumise ajal Hongkongi lipu all sõitnud NewNew Polar Beari kapten Wan Wenguo on väljaande sõnul võetud vahi alla ning talle esitati süüdistus vara kahjustamises ning kaks süüdistust meresõidueeskirjade rikkumises.



Mandri-Hiinast pärit 43-aastast Wan Wenguo-d süüdistatakse ka selles, et väidetavalt ei taganud ta ankrute korrasolu ning ei esitanud ka laeva omanikule vajalikke aruandeid. Mees jäi vahi alla ning kohus peab järgmise istungi juuli alguses.



2023. aasta oktoobris purustati ankruga Soome ja Eesti vaheline Balticconnectori gaasitoru ning veealune sidekaabel. Gaasitoru vigastus jäi Soome, sidekaabli kahjustus Eesti majandusvööndisse. Hiljem tunnistas ka Hiina, et laev oli tõepoolest sidekaabli ja gaasitoru purustamisega seotud, kuid lükkas ümber oletuse, et seda tehti tahtlikult. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ütles 2024. aasta mais, et Hiina on valmis tegema Eestiga koostööd Hiina laeva NewNew Polar Bear uurimisel, kuid seni ei olnud Eesti ametivõimudel infot selle kohta, kas Hiina on ka midagi ette võtnud. Hiljuti vahetas laev ka lipuriiki ning nüüd seilab see hoopis Panama lipu all.



​Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles Postimehele aprillis, et prokuratuur on küsinud Hiinalt õigusabitaotlusega mitmesuguseid andmeid, kuid seni pole Hiina taotlusele vastanud. «Kas ja milliseid andmeid on Hiina juba kogunud või kuidas see edasisi menetlustoiminguid mõjutab, ei ole meil veel võimalik hinnata. Samal ajal kogub kaitsepolitsei ka teisi tõendeid,» sõnas Sinkevicius toona.​ Postimees pöördus uute arengute valguses prokuratuuri poole nüüd ka uuesti.



NewNew Polar Beari juhtum oli esimene võimalik sabotaažiakt Läänemerel ning hiljem järgnes sellele veel mitmeid samalaadseid.