FOTOD Tehnikaülikooli rektorina jätkab Tiit Land

Tiit Land rääkis, et soovib viia edasi tegevusi ja algatusi, mida on juba alustanud. «Oleme viimastel aastatel ehitanud üles meeskonna, mis toetab teadust, edendab rahvusvahelist koostööd ja paneb üliõpilase keskmesse,» ütles Land . «Uuel perioodil on suurimateks väljakutseteks inseneride ja tehnoloogiaekspertide järelkasvu tagamine ning kõrgtehnoloogilise tööstuse, kaitsevaldkonna ja tehisaru arengutesse panustamine,» lisas Land .

«Tehnikaülikooli rektori ametiaeg on seekord erandlikult neli aastat, et tulevikus nõukogu valimise ja rektori valimise tsüklid ei kattuks, st et äsja valitud nõukogu ei peaks oma esimese tööülesandena hakkama tegelema rektori valimisega. Otsus on ühekordne ja edaspidi valitakse rektor jälle viieks aastaks, kui nõukogu ei otsusta teisiti,» märkis tehnikaülikooli nõukogu esimees Heiti Hääl.