FOTOD Narva pidutseb Euroopa päeval Nublu ja Anne Veskiga

Päeva jooksul saab osa võtta keeltekohvikust, mängida orienteerumismängu ja elada kaasa noortebändide kontserdile. Raekoja platsi lava vallutavad noorte rokkbänd Pale Alison, Narva gümnaasiumi bänd The Narg , Narva Eesti gümnaasiumi G1 bänd ja Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkester.

Avatud on kontserdiala koos kohvikute ja Euroopa telgiga. Kell 17 oodatakse kõiki Raekoja platsile suurejoonelisele Euroopa päeva peakontserdile, mille peaesinejateks on Anne Veski ning räppar Nublu. Kontserdi avavad sõnavõtuga siseminister Igor Taro (Eesti 200), Narva linnapea Katri Raik ja Hispaania suursaadik Guillermo Corral Van Damme .

Just 9. mail 1950. aastal pidas Prantsusmaa tolleaegne välisminister Robert Schuman kõne, milles tegi ettepaneku Euroopa söe- ja terasetootmise ühendamiseks, et vältida edasisi sõdu Euroopas.

«Euroopa päeval tähistame neid väärtusi, mis meid Euroopas kokku on toonud: solidaarsust, sõnavabadust, liikumisvabadust,» ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.

«Ja Euroopa algab Narvast. Kus siis veel seda tähistada kui mitte seal? Ja me vaatame tulevikku, mitte niivõrd minevikku. Nüüd me peame töötama selle nimel, et rahu Euroopas püsima jääks,» lisas ta.