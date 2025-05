Nädala vastaja Ain Hanschmidt: meil võiks oma Nokia juba käes olla

Ain Hanschmidti juhitava investeerimisettevõtte Infortar kätte on koondunud märkimisväärne osa Eesti piimatootmisest.

Investeerimisettevõte Infortar teatas, et ostab Eesti suurima põllumajandusettevõtte Estonia Farmid OÜ. Ostuga koondub Infortari investeerimisportfelli üle viie protsendi kogu Eesti piimatootmisest, kuna mullu omandati enamusosalus ka Halinga farmides. Infortari juhi Ain Hanschmidti sõnul mindi biogaasi järele, kuid rõõmustuseks selgus, et ka piimatootmine on vägagi tulus äri.