Politoloogid: põhiseaduse muudatused võisid Keskerakonna taas esikohale tuua

Politoloog Rein Toomla sõnul on Keskerakonna populaarsuse kasvu taga tõsiasi, et erakond on suutnud pärast mitut kriisi stabiliseeruda. «Erakond on toibunud kõigest, mis toimus – märkimisväärne kaotus valimistel, juhtkonna vahetus ja erakonna eliidi arvestatava osa lahkumine. Ka miljonitrahv, mida erakond maksma peab, ei ole valijaid seganud.»

Samuti tõi Toomla välja, et venekeelsed valijad ei ole sarnaselt Keskerakonnale kirikuseaduse muudatuse poolt. «Ilmselt leiavad päris paljud valijad, et teisi erakondi ei saa usaldada, ja see tuleneb peamiselt kirikuseaduse muudatusest. Võib oletada, et needki vähesed venekeelsed, kes varem valisid näiteks sotse või Reformierakond, eelistavad nüüd Keskerakonda – selle liikmed hääletasid riigikogus ainsana seadusemuudatuse vastu,» rääkis Toomla ja lisas, et ka Tallinnas võimul olevad sotsiaaldemokraadid on hakanud oma toetust kaotama.