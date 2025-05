FOTOD President Karis emadepäeva kõnes: Ema on turvalise maailma kese

President Alar Karise emadepäevakõne

Head tänased ja tulevased emad, tublid vanaemad, vaprad vana-vanaemad.

Igal inimesel on lootus õnnele. Küllap suurim õnn on siia maailma sündida. Samasuur õnn on saada lapsevanemaks. Sündida koos lapsega emaks ja isaks. Öeldakse ju, et elu mõte on elu edasi kanda.

Aga elu karm reegel on, et iga kord, kui sa midagi võidad, sa ka kaotad. Mäletate, kuidas laps kõndima hakkab? Ta seisatab, hoiab lauaservast kinni ja … vaatab küsivalt oma suurte ja veidi hirmunud silmadega ema poole. Pöörab siis pea ja astub oma elu päris esimese sammu. Ta kaotab ema kindla süle, aga võidab maailma.

Edasi on lasteaed ja siis oodatud kool. Esimesse klassi tõttab laps elevusega, põhikooli läheb samuti kiirel sammul, aga juba mõningase ärevusega ja hiljem … ütleme siis, et astutakse mõtlikus vaikuses, mõnel päeval ka ükskõikselt või vastumeelselt.

On päevi, mil laps on väga pahur. Mitte midagi ei sobi, ei tunne oma last ära. Ka need on kasvamise päevad.

Kõik läheb kiiresti. Tagant järele vaadates nagu ere tulesähvatus. Laps kasvab suureks ja kasvatab oma ema ja isa paremaks inimeseks.

Ema on turvalise maailma kese. Ma ei kujuta ette, kui katki on nende laste maailm, kes on kaotanud oma ema, oma pere, oma kodu.

Ema ja tema antud turvalisust vajame kõik, nii Eestis kui mujal.

Nädal tagasi avas minu pere ema, Sirje koos Olena Zelenskaga Ukrainas Žõtomõris uue peremaja. Eesti arhitektide ja ehitajate poolt ehitatud majas hakkab elama 9-lapseline pere. Sõja puhkedes olid nad sunnitud lahkuma oma kodust Sumõ oblastis, veetsid seejärel kolm kuud Kohtla-Järvel Eestis ning naasid Ukrainasse, kus pidid pommitamise tõttu otsima uue eluaseme.

See maja ei tähenda vaid seinu ja katust pea kohal – see on üks viis anda lootust õnnele. Ilma lootuseta, pole midagi.

Kui väike inimene maailma sünnib, haarab ta ema sõrme ja võtab selle tugevasti oma väiksesse peopessa. See sõrm on seal peos ka siis, kui see enam nii väike ei olegi.

Soovin, et teil oleks kelle käest kinni hoida ja kes teist kinni hoiaks, soovin teile head emadepäeva!