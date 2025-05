Politsei otsib Tartus kadunud 27-aastast Viktoriat

Politsei sai pühapäeva pärastlõunal teate, et Tartus on oma Mõisavahe tänava kodust lahkunud 27-aastane Viktoria ning lähedased on mures tema heaolu pärast. Viimane kontakt naisega oli laupäeval kella 18 paiku telefonitsi, pärast seda temaga enam ühendust ei saa.