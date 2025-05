Kohus mõistis Nammi, Tamme ja Kanguri kõigis süüdistustes õigeks

Toomas Tamme süüdistati selles, et ta andis Viru maakohtus tsiviilasjas teadvalt valeütlusi selle kohta, et temale ei ole teada, et OÜ Roodevälja Terminal tasus AS-i Kalotex juhatuse liikmele Oleg Ljadovile 2012. aasta 1. augustil kinnistute müügilepingu alusel osa kokkulepitud summast sularahas. Samuti kinnitas Tamm, et ta ei ole nimetatud makse kohta koostatud dokumente näinud. Veel kinnitas Tamm, et tema ei ole seotud tehinguga, mille käigus Aseri Sadam OÜ soetas kinnistuid Roodevälja Terminal OÜ-lt ja tehingu ajal ei olnud ta enda sõnul Aseri Sadam OÜ investor. Lisaks ei ole Toomas Tamm enda sõnul andnud Mihkel Miilpalule korraldust soetada Aseri sadama kinnistuid äriühingult AS Kalotex.



Veel on Toomas Tamm vande all selgitanud, et tema ei ole Mihkel Miilpaluga ühiselt ühtegi projekti arutanud, mis seostuks Aseri sadamaga ja temale ei ole kunagi saadetud ühtegi kirja, mis on seostatavad Aseri sadama keskkonnaprobleemidega.