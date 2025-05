Riigikaitsekomisjon toetas Eesti lahkumist jalaväemiine keelustavast konventsioonist

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu (Eesti 200) sõnul toetas komisjon Ottawa konventsioonist taganemist üksmeelselt. Tema sõnul on Balti riikides, Poolas ja Soomes juba alates sügisest arutatud, kas muude kaitsevõimet tugevdavate meetmete kõrval tuleks kaaluda ka jalaväemiinide uuesti kasutusele võtmist ja sellest lähtuvalt Ottawa konventsioonist väljumist, ning praeguseks on kõik viis riiki alustanud konventsioonist lahkumiseks vajalikke õiguslikke protseduure.

«Sellega saadame NATO idatiival asuvate riikidena selge sõnumi, et me oleme valmis ja võimelised kasutama oma territooriumi ja rahva kaitseks kõiki vajalikke vahendeid,» kinnitas Stoicescu. Ta lisas, et konventsioonist lahkumise eel kohtuvad komisjoni liikmed ka mitme rahvusvahelise organisatsiooni esindajatega.