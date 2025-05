Õiguskomisjon pooldab kirikute ja koguduste seaduse muutmist

Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et komisjon jõudis üksmeelsele seisukohale, et seadusesse tuleb presidendi seisukohti arvestades teha vajalikud täpsustused ja viia see põhiseadusega kooskõlla. «Saime istungil kindlust, et seadusesse saab vajalikud muudatused teha ilma, et muutuks seaduse mõte ja eesmärk – mis on vältida usuorganisatsioonide ärakasutamist vaenu või vägivalla õhutamiseks,» sõnas Timpson.