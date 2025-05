Eesti äpp testib esmakordselt ohuteavituse saatmise funktsiooni

Ohuteavituse süsteemi testimise eesmärk on anda Eesti elanikele esimest korda päriseluline kogemus, kuidas riik inimestele ohtudest teada annab ning millised ohuteavitused tegelikkuses välja näevad. Ohuteavituse käivitamine on test, reaalset ohtu ei ole ja ühtki päriselulist olukorda läbi ei mängita! Ohuteavituse testteavitus saadetakse ka mobiiliäppide «Eesti äpp» ja «Ole valmis!» kaudu.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta märkis, et mida rohkem on erinevaid teavitusviise, seda rohkemate inimesteni suudame kriisides ka jõuda. «Aegsasti saadud ohuteade võib päästa teie, teie lähedaste või naabrite elu. Kõige lihtsam viis olla teavitustega kursis, on laadida oma mobiiltelefoni «Eesti äpp» ja saada teated otse telefoni. Katsetame rakenduse ohuteavituse töökindlust esimest korda ja ootame kasutajatelt tagasisidet, et süsteemi edasi arendada ja veelgi paremaks muuta,» kirjeldas minister Pakosta.

«Eesti äpp» kaudu saab ohuteavituse juhul, kui äpp on alla laaditud ning teavitused on mobiilseadmes lubatud. Kui telefon on hääletu režiimil, siis teavitusega heli ei kostu, kuid visuaalne märguanne kuvatakse siiski ekraanile.