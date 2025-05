Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul on tegu ajaloolise sammuga Eesti kohtute sõltumatuse tugevdamisel. «Selle eelnõuga muudame meie kohtusüsteemi tervikuna põhiseaduslikuks institutsiooniks, nii nagu see on põhiseaduses. Tegemist on ühe osaga laiemast kohtureformist, mille eesmärk on kohtumenetluste kiirendamine, kohtute töökoormuse ühtlustamine ja kohtunikuameti kaasajastamine,» ütles minister pressiteate vahendusel.