«Põhja-Eesti regionaalhaiglat praegu selles plaanis ei ole. Sest me pole saanud riigilt vastust selles osas, kas luua Tallinna linna üks haigla. Otsuseid oleme oodanud alates eelmise aasta teisest poolest. Arutelud on viibinud ja paraku nii palju, et Tallinnal ei ole enam võimalust oodata,» lisas ta.