Portaal viitab internetis ilmunud salvestisele, mis on tehtud Gaboni lipu all sõitva tankeri tekilt, mis tegelikult tarnis Venemaa naftat niinimetatud varilaevastiku koosseisus.

Video täpne kuupäev pole teada, kuid arvestades tankeri praegust asukohta – see on sildunud Suursaare ranniku lähedal –, mis on Venemaa kontrolli all olev suurim saar Soome lahes, on salvestis tõenäoliselt hiljutine.