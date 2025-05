PÄÄSTEAMET HOIATAB Petised üritavad ohuteavitust ettekäändeks tuues inimestelt raha välja petta

Päästeamet tuletab meelde, et ohuteavituse tagasiside küsitlus tehakse ainult veebilehel www.kriis.ee ning selleks ei ole inimesel vaja jagada oma andmeid ega kuhugi ka sisse logida.

Politsei tuletab meelde, et mitte mingil juhul ei tohi telefoni kaudu jagada enda isiklikke ega pangakontoga seotud andmeid. Samuti tuleb vältida võõrastega enda koduse aadressi jagamist, rahaliste tehingute tegemist ning sularaha üleandmist. Kahtlase kõne saades on mõistlik see kohe lõpetada.