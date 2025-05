Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) tooteomanik Timmo Tammemäe ütles Postimehele, et uue testi täpne aeg ei ole veel teada, aga juba praegu võib kindlasti öelda, et see saab olema selle aasta sees. Täpsema aja paneb paika päästeamet.