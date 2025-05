Õnnetuskohal tegeleb uurimistoimingutega Soome keskkriminaalpolitsei, keda abistab Edela-Soome politseiosakond. Samuti on kaasatud päästeamet ja kaitsevägi koos mitmesuguse tehnikaga. Sõjaväelaste ülesanne on kontrollida koos politseinikega, et õnnetuspaigale ei satuks uurijate tööd segama kõrvalised isikud. Seetõttu on ligipääs sündmuskohale piiratud.