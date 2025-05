Raimond Kaljulaid: kaitseministri tegemata teod pärsivad Eesti kaitsetööstuse arengut

Arupärijad juhtisid tähelepanu, et möödunud aastal riigikogus vastu võetud relvaseaduse muudatuste jõustamiseks vajalike rakendusaktide koostamine on hilinenud juba üle 130 päeva. Eelmisel nädalal riigikaitsekomisjoni liikme Raimond Kaljulaiu (SDE ) kirjalikule küsimusele vastates põhjendas kaitseminister seda valdkonna keerukusega.

«Selline põhjendus ei ole vastuvõetav. Kujutage ette, kui näiteks majandusministeerium põhjendaks vajalike määruste viibimist lihtsalt olude keerulisusega. Keerulised valdkonnad ongi põhjus, miks ministeeriumites töötavad eksperdid, kes tunnevad süvitsi valitsemisala küsimus,» ütles Kaljulaid, et sellise vabanduse taha ei saa pugeda. «Minister vastutab selle eest, et tema juhitaval ministeeriumil oleks olemas vajalikud kompetentsid, et lahendada ülesandeid sisuliselt, korrektselt ja mõistagi ka õigeaegselt.»