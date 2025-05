OTSEPILT JA -FOTOD Riigikogu arutab Laanetilt saadikupuudumatuse võtmist

Ettekandega esineb õiguskantsler Ülle Madise, kellele võivad riigikogu liikmed esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel on riigikogu liikmel Kalle Laanetil soovi korral võimalik esineda sõnavõtuga. Järgnevad läbirääkimised, kus võivad sõna võtta riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Pärast läbirääkimiste lõpetamist toimub hääletus, kus otsustakse, kas pooldatakse õiguskantsleri ettepanekut. Ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik riigikogu koosseisu häälteenamus. Hääletustulemuste alusel võetakse vastu riigikogu otsus.

Laanet sõnas riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal ei ole õigust. Tal olevat raske nõustuda prokuratuuri käsitlusega, et ta on tekitanud kellelegi kahjut.

«Ma ei ole varjanud, kellelt ma korterit üürin,» ütles ta, lisades, et teave on tema korteri kohta olnud alati avalik ning probleemiks muutus kõik alles siis, kui ta prokuratuuri kritiseerida julges.

«Minu kaasusest saab järjekordne pretsedent, mis toob selgust. Kui see poleks mina, oleks see keegi teine.»

Ta kordas, et toetab õiguskantsleri ettepanekut saadikupuutumatuse võtmiseks ning et kahtluste uurimisel ei peaks saama takistuseks see, et Laanet on riigikogu liige.

Küll aga pööras ta tähelepanu õigusnormi kitsaskohtadele ning rõhutas, et riigi institutsiooni eesmärk ei saa olla inimese vaeseks või surnuks menetlemine.