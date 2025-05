Eesti kaitseminister Hanno Pevkur (RE) sõnas, et kolmel Balti riigil on kaitsevaldkonnas sarnane lähenemine ning ühtne arusaam, et Venemaa on püsiv oht, mis iseenesest ei kao. NATO tippkohtumisele lähevad Balti riigid ühiselt sõnumiga, et eesmärgiks peab olema jõuda viieprotsendilise kaitsekulude tasemeni võimalikult kiiresti. Eesti jõuab selleni juba järgmisel aastal.​