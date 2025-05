ANALÜÜS Koalitsioonileping on ettevaatlik ja riskivaba

Reformierakonna ja Eesti 200 uues koalitsioonilepingus on vähe maailmavaatelist vunki. Leppe alguses küll defineeritakse ennast kui «parempoolne ja liberaalne valitsus», aga leppes endas on tunnet vähe. Mitte tähenduses, et oleks vastupidiselt vasakpoolne ja mitte-liberaalne, vaid kokkulepe on nii sisult kui stiililt väga sordiini all. Pigem ametkondlik kui poliitiline-ideoloogiline.

Üks poliitikavaatleja sõnabki, et nii Kristen Michalil kui Kaja Kallasel on sarnane puudus. Kummalgi ei ole oma Rain Rosimannust nagu Andrus Ansipil kunagi oli. Ehk keegi, kes võtaks erinevad tükid kokku ja sõlmiks neist tervikliku ideoloogilise pildi. Kes me oleme, mida tahame, milline on Eesti lugu, mida meie ühiskonnale pakume. Nõustuge või vaielge vastu, aga see on meie pakkumine.