Meie autod jõudsid Ukraina sõtta

Ma ei tea, kui palju kordi mittetulundusühingu Toeta Ukrainat üks vedajatest Ants oma kaaslastega kolme viimase aasta jooksul Ukrainas on käinud. 40? Rohkem? Alati kaasas autod Ukraina võitlejatele. Autod täies lastis abiga. Mitukümmend tundi roolis. Pikad tunnid enne piiri järjekorras ja siis piiritsoonis, et tollipaberid korda saada. Ja siis edasi nende juurde, kes seda abi vajavad. Kodus tagasi – kõik jätkub. Venemaa alatu sõda jätkub ja meie inimeste abi nende tõrjumiseks jätkub. Kord nädalas – kui ta just Ukraina sõidul ei ole – käib Ants Venemaa saatkonna ees agressioonisõja vastu meelt avaldamas. Kas mitte 2013. aastast alates juba? Putin na parašu, paraski peale, on üks seal hüütavatest hüüdlausetest. Paraski sisse oleks paras ta uputada. Kes ei tea – parask on see räpane tünn, mille peal ja mille sisse vangid venemaa kongides oma hädasid õiendavad.

Kui loen sotsiaalmeedias vesist vingumist Ukraina teemal – et kas juba ei aita, et kas on ikka vaja aidata, et meilgi on inimesi, kes on hädas, miks on Ukraina lipud meie omade kõrval –, tunnen häbi. See võib olla Facebooki kõverpeegel, aga mulle tundub, et vingujate arv on kasvamas. Nemad olla väsinud sellest kõigest... Nemad valutavat südant Eesti pärast... Väsinud? Millest?